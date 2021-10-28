Şanlıurfa’da “Çulhacılık” için coğrafi işaret sevinci

Şanlıurfa'da yok olmaya yüz tutan el sanatlarından bez dokumacılığı çulhacılık, Haliliye Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında coğrafi işaret belgesi aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yüzyıllardır icra edilen ancak artık unutulmaya yüz tutan çulhacılık mesleğini, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde kurulan atölyede yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edildiğini ve çulhacılık için coğrafi işaret belgesi alındığını aktaran Canpolat, bu mesleği daha da büyüteceklerini ifade etti. Çulhacılık mesleği kapsamında elbise, şal, yastık kılıfları gibi ürün yapılıyor.



“Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Canpolat, açıklamasının devamında, "Atölyemizde bir ustamız ile 2 çırağı bulunuyor. Hedefimiz, ustamız aracılığıyla yeni ustalar yetiştirmektir. Evliya Çelebi de bu çulha bezinden Seyahatname'sinde bahsediyor. Çulha bezinden yeni ürünler üreterek, sanayileşmeyle birlikte ekonomi ve istihdam anlamında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu sanatın yüzyıllarca yaşatılması için çalışıyoruz. Belediye olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Haliliye Belediyesinin kurduğu atölyede çulhacılık mesleğini yaşatmaya çalıştıklarını aktaran usta Mehmet Karadaş, “1969 yılından yani 9 yaşından beri bu işi yapıyorum. Bu da bizim baba mesleğimizdir. Mesleğimizde bir değişiklik yok. Eskiden Urfa nüfusuna göre, 4050 bindi. Urfa’nın yarısı bu mesleği yapıyordu şu anda 2 buçuk milyon oldu ama bir tek tezgahımız kaldı. Teknolojiye yenik düştük. Memleketini seven gelip bu mesleği öğrensin. Her yerde bu tezgahların sesi gelsin. Bu işi yapan para kazanır. Şu anda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın desteğiyle bu işi yapıyoruz. Yoksa atıl durumdaydı. Bize de çok büyük desteği var. Şu anda 2 çırağım var. Biri de benim kızım. Dededen toruna geçti. O şimdi üçüncü nesil” ifadelerini kullandı.

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