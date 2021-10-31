Viranşehir’de cadde ve sokalar çöplerden arındırılıyor

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları çöplerden arındırıyor.

Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara sokaklarda biriken çöpleri ve hafriyat artıklarını özenle temizledi. Ekipler, sonbahar ile birlikte cadde üzerine dökülen yaprakları da süpürerek, temizliyor.

İlçenin temizliği için gece gündüz mesai yapan temizlik işlerine bağlı ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını süreceği belirtildi.

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