Kahke ve patpat dergileri okullarda dağıtıldı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin özgün çizim ve senaryolarıyla hazırlanan Mezopotamyalılar, Kahke ve Patpat’ın hikayesinin anlatıldığı dergiler okullarda dağıtılmaya başlanıldı.

Şanlıurfa’nın gelenek ve görenekleri, kentin tarih, kültür ve turistik mekanlarının özgün çizimlerle anlatıldığı Mezopotamyalılar, Kahke ve Patpat’ın hikayesinin yer aldığı dergiler okullarda dağıtılmaya başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı dergiler Mehmet hacıbozanoğlu İlk Okulu, Eyyübiye İlk Okulu ve Yenice İlkokulu'nda öğrencilere dağıtıldı. Vatandaşların oylarıyla belirlenen ana kahramanlar Kahke ve Patpat dışında çok eğlenceli karakterlerle Mezopotamyalılar, yepyeni maceralara yelken açıp, Şanlıurfa’yı keşfetmeye hazırlanıyor.

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