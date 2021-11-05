Balkondan düşen Cihan, hayatını kaybetti

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Cihan Çakmak (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Çakmak hava almak için balkona çıktı. Bir süre sonra, dengesini kaybeden Çakmak, balkondan zemine düştü. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan yerde birinin yattığını görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Çakmak'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-05 16:53:32



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