Akçakale’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beton üretim tesisinde, ürettiği boru, parke taşı ve bordür taşlarını ilçelerin alt ve üst yapısında kullanmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesi Sanayi Caddesinde deforme olan kaldırım taşları yenilenirken refüj çalışması da yapıldı. Kent estetiğine uygun olmayan tahrip olan kaldırım ve yürüyüş yollarını yenileyen ekipler ilçelerde sürdürdüğü asfalt atağının yanı sıra kilitli parke ve refüj çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşan kış ayı öncesi ilçelerinde yapılan çalışmaların ardından daha modern bir görünüme kavuşan Akçakale Sanayi Caddesindeki düzenlemeler esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.