Şanlıurfa'da sosyal market açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan "Sosyal Market"in açılışı yapıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde hizmet verecek olan Sosyal Marketin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İçerisinde gıda ve temizlik ürünleriyle çocukların oynayabilecekleri alanlar bulunan sosyal marketten vatandaşlar kartlarına yüklenecek puanlarla alışveriş yapabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal market ile ihtiyaç sahibi kişilerin istedikleri ürünleri buradan alabileceğini belirterek, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya, devam edeceklerini söyledi.
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