Tarım şehri Şanlıurfa’da beklenen yağmur yağdı Vatandaşlar dün cuma namazı sonrası duaya çıktı, rahmet geceden itibaren devam ediyor

Kurak geçen sonbaharın ardından Şanlıurfa’ya uzun bir süre sonra nihayet yağmur yağdı. Vatandaşların dün cuma namazında duaya çıktığı yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da sonbahar kurak geçti. Barajlarda su seviyesinin alarm verdiği kentte, kuraklık baş gösterdi. Başta çiftçiler olmak üzere herkesin uzun süredir beklediği yağmur, aylar sonra yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tarım şehri Şanlıurfa'da, dün cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapılmıştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur yağışı devam ediyor.

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