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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'deki öğretmenler "Akif"i izledi

İHA

Haliliye'deki öğretmenler "Akif"i izledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, “Akif” filmini izledi.
Haliliye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir haftaya yayarak eğitim camiası ve öğretmenlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından ilçe geneli merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan tüm öğretmenler için sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğin başlangıç programına Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ve çok sayıda öğretmen katıldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu olan ‘Akif’ filmini izleyen öğretmenler, etkinlikten dolayı teşekkür etti.
Film etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“24 Kasım Öğretmenler Günü olması münasebetiyle kurumlar arası işbirliği halinde öğretmen kardeşlerimizin burada bir sinema etkinliğinde buluşturalım istedik. Beraber çalıştık sinemaya katılım sağlayan öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabiki öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bu mahiyette çocuklarımızın geleceğimizin eğitilmesi, eğitim ve öğretim hayatında büyük bir önem arz eden öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum."
Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise etkinlik nedeniyle Canpolat’a teşekkür ederken, “Belediye başkanımız eğitimin her alanında bizim ihtiyacımız olan her konuda her türlü desteği sonuna kadar sağladığı için ben kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural’da, etkinlik ve katkıları nedeniyle Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

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