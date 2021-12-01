Öğrencilere ücretsiz eğitim seti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kitap otaklarında ders çalışan öğrencileri ziyaret edip, eğitim seti hediye etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’la Eyyübiye Belediyesine bağlı kitap otaklarında eğitim gören öğrencileri ziyaret edip, eğitim seti hediye etti. Gençliğe ve eğitime verdiği destekle öne çıkan Kuş, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, meclis üyeleri Hasan Karataş ve Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop'la birlikte Eyyübiye Belediyesine bağlı kitap otaklarında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yakından ilgilenen Kuş ve beraberindekiler, LGS sınavına hazırlanan gençlere eğitim seti hediye etti.

Gençliği desteklemeye devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Her platformumda gençlerimizi önemsediğimizi, onlar için pozitif ayrımcılık yaptığımızı ifade ediyorduk. Bugün il milli eğitim müdürü ile kitap otaklarını gezdik. 2022 yılı sonu itibari ile evlatlarımıza en az 3 kitap otağı kazandıracağımızın sözünü veriyoruz. Çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Eyyübiye Belediyesi olarak bütün gayretlerimizi evlatlarımız, çocuklarımız için seferber etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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