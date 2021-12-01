Ani yağmurdan kaçanlar kameraya takıldı

Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden başlayan ve zaman zaman etkili olan yağış öğle saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar ise kafasına poşet geçirip yoluna devam etti. Yağmur yerini rüzgara bırakırken sıcaklık ise 14 derecenin altına düştü. Yağışın yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.