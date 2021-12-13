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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin engelli vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Vali Erin engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da engellilere ait bir dernek tarafından organize edilen resim sergisi ile dernek kursiyerlerinin el sanatı ürünlerinin beğeniye sunulduğu etkinliğin açılış törenine katıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerin ihtiyaç ve taleplerinin gündeme gelmesinin bir güne sığdırılmaması gerektiğini ifade eden Vali Erin, “Engellilik, sadece bir sağlık meselesi değil. Hukuki, eğitim, ekonomi, sosyal yönleriyle çok boyutlu bir mesele. Her bireyin doğuştan veya sonradan engelli olma riski olduğunu düşünüp, empati kurarak engelli kardeşlerimizin ekonomik, sosyal hayata katılmaları, her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde hayatın içerisinde olmalarını sağlayacak çabanın içerisinde olmamız gerektiğini ifade ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de son yıllarda engelli bireylerin hayatlarını iyileştirmeye yönelik eğitim, sağlık, evde bakım, istihdam gibi çok sayıda düzenleme yapıldığını hatırlatan Vali Erin, desteklendikleri halde engellilerin eğitimde, sanatta, sporda ve her alanda büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.
Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği’nin Karaköprü’deki merkezinde düzenlenen ve tüm halkın ziyaretine açık olan etkinlikte, Ressam Muharrem Çelik’in “Sanatla hayata pozitif bakış” adlı 40’ıncı kişisel resim sergisi ile dernek kursiyerlerinin hazırladığı el sanatları, giysi gibi ürünlerin tanıtım ve satışı yapılıyor.

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