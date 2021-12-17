Vali Erin, Viranşehir’deki ezidi vatandaşlarla bayramlaştı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde yaşayan Ezidi vatandaşların bir otelde topluca kutladıkları bayramlaşma törenine katıldı.

Viranşehir’de yaşayan Ezidi inancına sahip ailelerle, Ezi Bayramı münasebetiyle bir araya gelen Vali Abdullah Erin, vatandaşların bayramını tebrik ederek bir süre sohbet etti. Otelde gerçekleşen bayramlaşma töreninden sonra Ezidi ailelerin evlerine de konuk olan Vali Erin, çocukların da bayramını tebrik ederek, onlara oyuncaklar hediye etti.

Eyüpnebi ziyaretgahında kıldığı cuma namazı çıkışında vatandaşlarla buluşan Vali Erin, vatandaşlarla sohbet ederek Eyüpnebi ziyaretgahında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Vatandaşların topluca hatıra fotoğrafı çektiren Vali Erin’e Viranşehir ziyaretinde, Kaymakam Önder Çengel, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de eşlik etti.

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