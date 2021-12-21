Şanlıurfa´da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da bir grup esnaf yağmur altında döviz kurunun düşmesini göbek atıp, halay çekerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Haşimiye Meydanı´nda toplanan bir grup esnaf, davul-zurnayla kutlama yaptı. Yağmur altında toplanan esnaf, davul-zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti, havai fişek patlattı. Esnaf, dövizin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-21 13:59:19



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