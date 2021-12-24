Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da, 6 aylık çocuğunu aşıya götüren Meral Baran (21), sağlık merkezi çıkışında eşi Mehmet Şah Baran (28) tarafından tabancayla başından vuruldu. Eşini öldüren Baran, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğleden sonra Yenice Mahallesi'nde bulunan 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık bebeğini aşıya götüren Meral Baran, çıkışta kocasıyla karşılaştı. Bebeği otomobile koyan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Şah Baran, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Meral Baran´ın kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Baran daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayın ardında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baran çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-24 16:55:20



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