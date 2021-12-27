Beyazgül çalışmaları yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Balıklıgöl ve Eyyüp Peygamber Makamını birbirine bağlayacak olan kültür ve turizm yolu projesindeki çalışmaları inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ile birlikte Balıklıgöl ve Eyyüp Peygamber Makamını birbirine bağlayacak olan Kültür ve Turizm Yolu projesi ile Asya Mahallesinde tamamlanan asfalt çalışmasını inceledi. Şanlıurfa’ya yeni bulvarlar ve alternatif yollar kazandırmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Asya Mahallesi’nde yüksek gerilim hattı altında bulunan evleri kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirmişti. Yıkım sonrası bölgede hummalı bir çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmasıyla bölgeye yeni bir yol kazandırdı. Asfalt çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Beyazgül ve beraberindekiler yapılan çalışmaları inceleyerek ilgili birim müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asya Mahallesi’ndeki incelemelerin ardından çalışmaların devam ettiği, Halilür Rahman ve Eyyüp Peygamber Makamını birbirine bağlayacak olan Kültür ve Turizm Yolu projesindeki çalışmaları da yerinde inceleyen Beyazgül, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

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