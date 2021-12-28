Şanlıurfa’da bir prestijli cadde daha yapıldı

Şanlıurfa’da trafik akışını rahatlatmak amacıyla Yunus Emre Caddesinde başlatılan Prestij Cadde çalışması tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla kent genelinde başlatılan yol genişletme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Emniyet Caddesinin devamı olan Yunus Emre Caddesindeki 24 metrelik yoldaki orta refüjde revizyona giderek yolu genişletti. Genişletilen yolda kaldırım düzenleme çalışması devam ediyor. Bankalar Caddesi olarak da bilinen caddede yapılan alt ve üst yapı çalışmasını tamamlayarak asfalt çalışmasını bitiren ekipler, kaldırım düzenleme ve yenileme çalışması yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabah erken saatlerde asfalt çalışmasının tamamlandığı Prestij caddesinde incelemelerde bulundu. Beyazgül, caddede kaldırım çalışmasını sürdüren personellerle bir araya geldi. Personellerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Beyazgül, bölgedeki esnafları ziyaret etti.

Esnafla bir araya gelen Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlar yeni yapılan yolla birlikte trafik akışında rahatladıklarını anlattılar. Esnaflar yapılan çalışma nedeniyle Beyazgül ve ekibine teşekkür ettiler.

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