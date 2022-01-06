Yaralı halde kullandığı otomobille kardeşini hastaneye götürdü Şanlıurfa’da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki kardeş otomobildeyken uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Ağabeyin yaralı halde kullandığı otomobille hastaneye getirdiği kardeşi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Remil yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede kuyumculuk yapan Hüseyin Şahin (23) ile abisi Kadir Şahin, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan N.Y., M.Y. ve A.Y. ile telefonla görüştükten sonra otomobille Remil yolundan ilerledi. Şahıslarla buluşmak üzere belirledikleri adrese giden kardeşler, seyir halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğradı. Vücutlarına mermiler isabet eden kardeşlerden Kadir Şahin, kendisine göre durumu daha ağır olan kardeşi Hüseyin Şahin’i hastaneye götürebilmek için direksiyonun başına geçti. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaralı halde otomobil kullanarak kat eden Kadir Şahin, kardeşini Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Burada doktorların müdahale ettiği yaralılardan Hüseyin Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadir Şahin ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Suruç Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti. Küçük kardeşin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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