Gemi sevk idare belgesi sınavı ertelendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü, gezi, balıkçı, feribot, yolcu tekneleri ve özel gemileri kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan gemi sevk, idare belgesi eğitim ve sınavı, hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde bulunan gezi, balıkçı, feribot, yolcu tekneleri ve özel gemileri kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan gemi sevk, idare belgesi eğitim ve sınavı hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Gemi sevk ve idare belgesi eğitim sınavının ilki, 01 Şubat 2022 saat 10.00’da Karaköprü ilçesindeki Şanlıurfa Fuar Alanı Konferans Salonunda, ikinci sınavının ise 03 Şubat 2022 saat 10.00’da Halfeti’deki Gençlikspor Konferans Salonunda yapılacağı belirtildi.

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