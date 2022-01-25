Uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir bağ evinde, uyuşturucu yapımında kullanılan 7 kilo 200 gram sodyum fosfat ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 7 kilo 200 gram sodyum fosfat, bin 300 gram efedrin, 6 litre asetik anhidrit ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda H.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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