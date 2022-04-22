Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı

Şanlıurfa’da ilkokulda okuyan minikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda film izleyip 23 Nisan coşkusunu erken yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfalı çocuklar, hafta sonuna denk gelen ulusal bayram öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sinema etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Otobüslerle öğretmenleri gözetiminde alana gelen minikler, Şair Nabi Dijital Sinemada ellerinde Türk Bayraklarıyla 23 Nisan coşkusunun adeta provasını yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün de miniklerle birlikte katıldığı gösterimde çocuklara yerli yapım olan animasyon filmi izletildi.

Bir köstebek ailesinin yaşadıklarının anlatıldığı animasyon filmi çocuklar tarafından çok beğenildi. Filmin sonunda Başkan Beyazgül çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Sinema gösteriminin ardından oyuncaklarını da alan çocuklar güzel bir gün geçirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.