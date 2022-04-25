Fabrika yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa’daki bir çadır fabrikasında çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden önce saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir çadır fabrikasında yaşandı. İddiaya elektik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle işçiler tahliye edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın nedeniyle il genelindeki bütün itfaiye noktalarından ekip sevk edildi. Fabrikaya giden ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına bağlandı.

Bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çalışmalar hakkında bilgi alarak açıklamada bulundu. Beyazgül, can kaybı olmadığını belirterek fabrikada büyük hasar meydana geldiğini ve diğer fabrikalara sirayet etmemesi açın söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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