Fabrika yangını kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika yangını kontrol altına alındı

İHA

Şanlıurfa'daki bir çadır fabrikasında çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Fabrika yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa’daki bir çadır fabrikasında çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden önce saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir çadır fabrikasında yaşandı. İddiaya elektik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle işçiler tahliye edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın nedeniyle il genelindeki bütün itfaiye noktalarından ekip sevk edildi. Fabrikaya giden ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına bağlandı.
Bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çalışmalar hakkında bilgi alarak açıklamada bulundu. Beyazgül, can kaybı olmadığını belirterek fabrikada büyük hasar meydana geldiğini ve diğer fabrikalara sirayet etmemesi açın söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı Yaralı sürücüye yardım etmek yerine dökülen malları yağmaladılar Şanlıurfa’da tepki çeken görüntüler
YEREL HABERLER Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar ...
Meslek lisesi öğrencileri atık malzemelerden 3. kütüphaneyi kurdu
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri atık malzemelerden 3. ...
Şanlıurfa´da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi ...
Şanlıurfa’da fabrika yangını Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da fabrika yangını Bölgeye çok sayıda ...
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin tahliye edildiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir ...
Şanlıurfa´da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; ...
Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak'' ''Onun için fakirin fukaranın sofrasında oluyoruz, milletin sofrasında oluyor ve milletin sesine kulak veriyoruz''
YEREL HABERLER Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda ...
Şanlıurfa´da, çocuğun zabıta aracına kitlenmesine tepki
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, çocuğun zabıta aracına kitlenmesine ...
Şanlıurfaspor - Uşakspor: 4-1
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Uşakspor: 4-1
Sokaktaki yangın vanası çalındı Yangın musluğunun çalıma anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sokaktaki yangın vanası çalındı Yangın musluğunun ...
Halfeti’nin simgesi karagül çiçek açtı Karagül su kenarına kurulan serada turistleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Halfeti’nin simgesi karagül çiçek açtı Karagül su ...
Enderun usulü teravih namazı geleneği Şanlıurfa’da yaşatıldı Osmanlı geleneğindeki Enderun teravih namazı Şanlıurfa'da yaşatıldı
YEREL HABERLER Enderun usulü teravih namazı geleneği Şanlıurfa’da ...
Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili milletvekilinin ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 ...
Siverek’te otomobil koyun sürüne daldı, 12 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Siverek’te otomobil koyun sürüne daldı, 12 koyun ...
Canpolat makam koltuğunu küçük Halit'e devretti
YEREL HABERLER Canpolat makam koltuğunu küçük Halit'e devretti
Öğrencilerden 23 Nisan'da sıfır atık defilesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden 23 Nisan'da sıfır atık defilesi
Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu
23 Nisan’da minik Yusuf belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan’da minik Yusuf belediye başkanı oldu
Şanlıurfa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek
YEREL HABERLER Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek
Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu; kazada ölü sayısı 5'e çıktı
YEREL HABERLER Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu; kazada ölü ...
Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ulaşıldı Sulama kanalına devrilen araçta ölen 5 kişinin de cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları son buldu
YEREL HABERLER Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.