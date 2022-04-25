Şanlıurfa’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

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Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor. Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınımı, sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlar, hava kalitesinin düşmesi nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

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