Eyyübiye’de Ramazan etkinliği

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe etkinliğe, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Dağ, Meclis Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte meddah, Hacıvat Karagöz ve orta oyunu ile ramazanın ruhu yaşatılırken, Grup Şems tasavvuf ekibinin ilahileri ile vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte vatandaşlara ramazan ayının vazgeçilmezi olan meyan şerbeti ikramında da bulunuldu.

Eyyübiye’de ramazan aynı dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Çok değerli İlçe Başkanım, Meclis Üyelerimiz, Başkan Yardımcılarımız, Muhtarlarım ve bir birinden kıymetli bir o kadar değerli Eyyübiye’li kardeşlerim, Ramazan programımıza hoş geldiniz. Cenabı Mevlam yapmış olduğumuz oruçları iyilikleri kabul eylesin inşallah. Biliyorsunuz başı mağfiret ortası rahmet sonu Cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun ve şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun. Siz Eyyübiye’li halkımızın 3 yıldır hizmetkarıyız. Bir çok projelere imza attık, gençlerimiz için çok önemli eserler kazandırdık ve kalan görev süremizde kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdiden programın girişinde gençlerimizin halkımızın ne kadar coşkulu istekli olduğunu gördük. Biz her zaman şunu ifade ederiz; siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Bayramdan sonra yine sizlerin isteği üzerine aynı yerde bir program daha yapacağız. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederim.” Dedi. AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da Başkan Kuş’a teşekkür edip, şunları söyledi;” Başkanımız Mehmet Kuş’a böyle bir güzel program düzenlediği için ve sizlere her mahallemizden katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sizler isteyeceksiniz bizler yapacağız. Şimdiden Kadir gecenizi kutlar, hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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