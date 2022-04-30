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Şanlıurfa’da şoför olarak çalışacak işçiler için kura çekimi yapıldı

İHA

Şanlıurfa’da şoför olarak çalışacak işçiler için kura çekimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde şoför olarak çalıştırılmak üzere kura yolu ile 26 kamyon şoförü alımı gerçekleştirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi bünyesindeki araçlarda şoför olarak çalışacak 26 otobüs şoförünü belirlemek için çeşitli aşamaların ardından kura çekimi gerçekleştirdi. Kameralar önünde başvuruda bulunan, başvurusu geçerli sayılan ve kuraya katılmaya hak kazanan şoför adaylarının kendi kuralarını kendilerinin çektiği kura çekiminde 26 şoför belirlenerek 6 ay süresince şoför olarak çalışmaya hak kazandı. Çeşitli aşamalardan geçerek 53 kişi arasına giren ve kendi kaderlerini kendileri belirleyen işçilerden ilk 26 sayıyı çekenler işe giriş için istenen evrakları tamamlamalarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Bünyesinde geçici süreli kamyon şoförü olarak işe başlayacak.
Kamyon şoförü olarak çalışmak için 344 kişi başvuruda bulundu. Dosya teslim eden kişi sayısı 147, SRC belgesi yetersiz olduğundan elenen kişi sayısı 2 olurken, yaşı 45 üzeri olduğundan elenen kişi sayısı 29 oldu. Ehliyeti yetersiz olduğundan elenen kişi sayısı 12, sabıka kaydından elenen kişi sayısı 6, eski BELSAN personeli olup elenen kişi sayısı 7 oldu. Direksiyon sınavına çağrılan kişi sayısı 91, direksiyon sınavına gelmeyen aday sayısı 15, direksiyon sınavına giren aday sayısı 121, direksiyon sınavında başarısız olan aday sayısı 23, kuraya katılmaya hak kazanan aday sayısı ise 53 oldu.
BELSAN A.Ş Genel Müdürü Levend Çelik ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Fadıl Topdağ nezaretinde gerçekleşen kuranın ardından kurada ismi çıkan işçilere yeni işlerinin hayırlı uğurlu olması temennileri iletildi.

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