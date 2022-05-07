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Şanlıurfaspor - Nazilli Belediyespor: 3-1

DHA

Şanlıurfaspor - Nazilli Belediyespor: 3-1


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP 
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk  
ŞANLIURFASPOR: Kadir Caner, Vedat (Dk. 80 Güven), Muhammed Samed (Dk. 83 Halil Altun), Ali Yıldız (Dk. 65 Süleyman), Ferhan (Dk. 80 Mehmet Çelik), Emir (Dk. 65 Mehmet Fatih), Sinan, Burak Asan, Tenar, Muhammed Raşit
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Alper Mehmet Ersavaş, Ebu Sıddık, Cemal, Ekin (Dk. 72 Selçuk), Furkan, Emre, Baran, Berkay Ayoğmuş, Fatih (Dk. 78 Selçuk), Ahmet
GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 75 (P) Sinan, Dk. 46 Taner (Şanlıurfaspor) Dk. 83 Ahmet (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 38´inci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında Nazilli Belediyespor´u 3-1 yendi.
41'inci dakikada Ferhan´ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Sinan, kafa vuruşuyla topu filelerle buluştu: 1-0.
46'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Taner sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
75´inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Sinan topu ağlara buluşturdu: 3-0.
83´üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Ahmet güzel bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-1.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-05-07 17:02:01

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