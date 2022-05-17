Şanlıurfa'da araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 gözaltı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda, rüşvet karşılığı sorunlu araçları muayeneden geçirmeden evrak düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale´de sorunlu araçlara rüşvet karşılığında işlem gerçekleştirildiği, istasyona gelinmeden alınan rüşvetle araç muayenelerinin yapıldığını tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, savcılık kararıyla muayene istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-05-17 13:31:25



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