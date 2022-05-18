Batıkent’e yeni yollar kazandırılıyor

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Karaköprü Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri, yeni konutlaşan Batıkent Mahallesinde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa’nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü’de yeni yerleşim alanlarıyla beraber yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yollar açarak ihtiyacı gideriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri ihtiyaç olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor. Baydilli, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederken, her geçen gün büyüyen ilçeye hizmeti aksatmamak için çalıştıklarını söyledi.

Fen işleri ekipleri program dahilinde Mehmetçik, Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ ve Batıkent mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

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