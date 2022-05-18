Kırsal mahallelerde yoğun mesai

Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol genişletme ve stabilize yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilen yol yapım ve genişletme çalışmaları ile ilçe genelinde ulaşımın daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şahinler ve Başköy kırsal mahallelerini iç yollarda başlatılan genişletme ve stabilize yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları belediye meclis üyesi Abdulvahap Kurur ile birlikte yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, birim sorumlularından bilgi aldı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talimatları doğrultusunda şehrin birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışma yürütüldüğü belirten Yıldırım, “İlkbaharda başlatılan yol yapım ve stabilize yol çalışmaları kapmasında ekiplerimiz hazırlanan program çerçevesinde şehrin birçok noktasında yoğun bir tempoyla çalışmaktadırlar. Gerçekleştirilen çalışmalar ile yol ağımız içerisinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirecekler” dedi. Yıldırım, 2022 yılı plan ve program dahilinde ilçe merkez ve kırsal alanda yol yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

Mahalle sakinleri ise başlatılan üst yapı çalışmalarının dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

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