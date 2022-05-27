Vali Salih Ayhan yiğidoların kupa sevincine ortak oldu Vali Ayhan’dan Sivasspor paylaşımı “O kupa Sivas’a gelecek demiştik”

Sivas Valiliği görevinden sonra önceki hafta Şanlıurfa’ya atanan Salih Ayhan’dan Sivasspor’un Türkiye Kupasını kazanmasının ardından anlamlı paylaşım. Sosyal medya hesabından yiğidoların kupa töreninden kısa bir video paylaşan Vali Ayhan “O kupa Sivas’a gelecek demiştik” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile mücadele eden Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 32 kazanarak kupanın sahibi oldu. Sivasspor’un kupayı müzesine götürmesi kentte büyük bir sevinç yaşatırken önceki hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa’ya atanan ilin eski Valisi Salih Ayhan da sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Yiğidoların sevincine ortak oldu

Sivas’ta görev yaptığı süre boyunca spora ne kadar büyük bir önem verdiğini Şanlıurfa’da göreve geldiği ilk gün yaptığı açıklamayla da bir kez daha gösteren Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yiğidoların sevincine ortak oldu.

Vali Ayhan yaptığı paylaşımda, “Yiğidoların tek yürek olduğunda nereleri başarabileceğini bir kez daha gösteren tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Teşekkürler Rıza Çalımbay, teşekkürler Sivasspor. O kupa Sivas’a gelecek demiştik” ifadelerini kullanarak Sivasspor’un kupa töreninden kısa bir video paylaştı.

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