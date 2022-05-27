Son kullanım tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan yemek salonlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları denetimlerde halk sağlığına tehdit oluşturacak olan son kullanım tarihi geçmiş çok sayıda ayran ele geçirdi.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, çarşı merkezinde yaptığı denetimde halk sağlığına tehdit oluşturacak olan son kullanım tarihi geçmiş 480 adet plastik şişede ayran ele geçirdi. Zabıta ekipleri, ele geçirdikleri ürünleri yakarak imha ederken işyeri sahibi hakkında ise cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sağlıksız gıdaların satışını engellemek' amacıyla yapmış olduğu çalışmalarda çarşı merkezinde yer alan yemek salonlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan incelemelerde vatandaşların en çok tükettiği gıdaların başında gelen 480 adet plastik şişe ayranın son kullanım tarihinin geçtiğini belirledi. Bunu üzerine zabıta ekipleri, sağlıksız gıda ürünlerine el koyup işyeri sahibi hakkında "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uyguladı. El konulan malzemeler ise zabıta personellerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat, halkın sağlığını tehdit edecek olan gıdaların satışının engellenmesi için çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirtti.

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