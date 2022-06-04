Şanlıurfa’da çiftçilere anız uyarısı

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Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde yaşanabilecek anız yangınlarına karşı ekip ve ekipmanlarıyla önlem alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çiftçileri anız yangınları konusunda uyardı.

Doğayı ve hayvanları korumak adına anız yangınlarından vazgeçilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada kurallara uymayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Ürün sonrası toprakta kalan otların temizlenmesi nedeniyle ortaya çıkan anız yangınlarına karşı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir takım önlem alarak çiftçileri uyardı. Anız yangınıyla birlikte çevresel kirliliğin yaşandığı alanlarda toprakta bulunan canlılar da büyük zarar görüyor. Ortaya çıkan duman nedeniyle trafik kazalarının da yaşandığı anız yangınlarında can ve mal kaybının yaşanmaması için tedbir alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurallara uyulmasını istedi.

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