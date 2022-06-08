Husumetli iki aile taziyede karşılaştı; yeğeni de olan damadını öldürdü



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde 3 yıl önce 2 kişinin ölümüyle aralarında husumet başlayan akrabalar taziye evinde karşılaşınca silahlı kavga çıktı. Kavgada kayınpederi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Ateş (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Ateş Taziye Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Aralık 2019 yılında Yaşar Ateş (60) ve Salih Ateş (57), "Nişan törenimize neden gelmediniz?" tartışmasıyla başlayan silahlı kavgada kuzeni Mehmet Ateş'in ağabeyi Müslüm Ateş tarafından öldürüldü. Müslüm Ateş tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaşanan bu olayın ardından aralarında husumet başlayan iki akraba aile fertleri bir yakınlarının taziyesinde karşılaştı.

Taziye evinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Ateş (35) amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Deham Ateş tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden mermiyle kanlar içersisinde yere yığılan Ateş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan Deham Ateş'i yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-08 16:40:35



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