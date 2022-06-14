Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde buğday tarlasının yanmasını traktör ve su ile müdahale eden mahalleli engelledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yönlü Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında bulunan buğday ekili tarla, iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı. Yangını gören mahalleli, olay yerine koşarak itfaiye ekiplerine haber verdi.



Birlikte yangına müdahale ettiler

Tarlaya giren traktörler, yanan alan ile tarlanın diğer ekili kısımlarının birbiriyle bağlantısını koparmak için arasını sürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, birlikte hareket ederek rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen alevlerin daha fazla yayılmaması için büyük çaba harcadı. Uzun süren uğraşları ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ekiplerin yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ederken, yangın nedeniyle tarlada bulunan sulama borularında hasar oluştuğu belirtildi.

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