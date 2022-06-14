Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Gençlik Merkezindeki uzman eğitimciler öğrencileri sınavlara hazırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir İlçesine kazandırılan gençlik merkezinde sınavlara hazırlanan öğrencilere özel eğitim hizmeti veriliyor. Gençlerin eğitimine her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla oluşturulan tam donanımlı gençlik merkezleri, sınavlara hazırlanan gençlerin adeta merkezi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Gençlik merkezine gelen öğrenciler, online dersleri çalışma imkanı buluyor. Dijital ortamda derslere katılan öğrencilere uzman eğitimciler eşlik ediyor.

AYT, TYT, KPSS ve Katiplik sınavlarına hazırlanan öğrencilere eksik kaldıkları konularda uzmanlar tarafından ders desteği sağlanıyor. Viranşehir Gençlik Merkezine gelen öğrencilere rahat bir ortamda ders verdiklerini anlatan eğitimciler, gençleri AYT, TYT, KPSS ve Katiplik sınavlarına hazırladıklarını söylediler.

Eğitime verdiği desteklerden dolayı gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.