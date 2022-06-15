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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, uzun namlulu silah ve tabancayla bunlara ait 359 mermi ele geçirildi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışmalarda, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. İlçeye bağlı Kamışlı Mahallesi'nde C.İ. ile oğlu S.İ.'nin bulunduğu eve düzenlenen operasyonda, uzun namlulu piyade tüfeği ile tabanca, 359 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.İ. silahlar ve mermilerin kendisine ait olduğunu kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ. tutuklandı. C.İ. ise serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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