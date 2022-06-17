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Şırnak'ta 4'üncü kattan düşen Zafer, Şanlıurfa'da hayata tutundu

DHA

Şırnak'ta 4'üncü kattan düşen Zafer, Şanlıurfa'da hayata tutundu


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 4'üncü kattan düşen ve kaldırıldığı hastanede doktorların yaşama şansının yüzde 2 olduğunu söylediği Zafer Bayar (22), sevk edildiği Şanlıurfa'daki hastanede peş peşe operasyonlarla hayata tutundu. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Murat Ziya Bağış, "Bu kadar ağır travmalı hastanın hayatta kalması, benim için de mucize oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hastamız ikinci kez dünyaya gelmiş oldu" dedi.
Uludere'de yaşayan Zafer Bayar, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bayar ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından doktorlar, Bayar'ın yaşama şansının az olduğunu belirterek, donanımlı hastaneye sevk edilmesini önerdi. Bu öneriye uyan yakınları, Bayar'ı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Bayar'ı Opr. Dr. Murat Ziya Bağış ile Opr. Dr. Mustafa Akdi ameliyat etti. Bayar'ın beyin, kalp ve karaciğerinde oluşan hasar giderildi, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da normal servise alındı.
'BÖYLE VAKA GÖRMEDİM'
25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle vaka ile karşılaştığını, Zafer Bayar'ın neredeyse tüm vücut fonksiyonlarını yitirdiğini belirten Opr. Dr. Bağış, "Hastamızın 4'üncü kattan düşme neticesinde çoklu yaralandığı, hayati organlarının ciddi hasar gördüğü bilgisi geldi. Kalpten çıkan ana atardamarı yırtılmış, beyin, karaciğer ve dalak kanaması yaşamış, birçok kemiğinde de kırık olduğu bilgisi geldi. Bölgede bulunan hastaneler, bu vakayı kabul etmeyince biz kabul ettik. Hasta nakledildiğinde kasıktan girerek, ana atardamarının içerisine bir yapay damar yerleştirdik. Vücuttaki kaçak damarlar onarılarak, hastanın hayati tehlikeyi atlatmasını sağladık. Bu kadar ağır travmalı bir hastanın, hayatta kalması benim için de mucize oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu hastamız ikinci kez dünyaya gelmiş oldu" dedi.
'HERKES GİBİ BEN DE SEVİNDİM'
Hastanede tedavisi süren Zafer Bayar da "Bir mucize şeklinde gözlerimi açınca karşımda Şanlıurfa'daki doktorlarımı gördüm. Hayatta kaldığım için herkes gibi ben de sevindim. Doktorların uyguladığı başarılı operasyonları duyunca mutluluğum iki kez arttı. Birinci yaşamımı kaybettim. Şimdi bir bebek gibi ikinci kez dünyaya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kısa bir süre sonra yürüyeceğime inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'İKİNCİ KEZ DÜNYAYA GELDİ'
Ramazan Bayar da oğlunun yüzde 2 yaşama şansı olduğunun, doktorlar tarafından kendisine söylendiğini belirterek "Oğlumun balkondan düştüğünü bir çocuk gelip söyleyince hemen dışarı koştum. Oğlumu yerde hareketsiz bir vaziyette buldum. Şırnak'ta 2 gün yoğun bakımda kaldı. Bölgedeki hiçbir hastane kabul etmedi. Şanlıurfa'daki hastane kabul edince buraya getirdik. Şimdi oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Şırnak'ta oğlumun yaşama şansının yüzde 2 olduğu söyleniyordu fakat Şanlıurfa'da ikinci kez dünyaya geldi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-06-17 09:42:28

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