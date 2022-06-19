4 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan inşaat işçisi 46 yaşında ki Muhittin Çiçeklidağ, bir yıl önce kaybettiği eşinin ardından, 4 yetişkin çocuğuna hem annelik ve hem de babalık yapıyor.

İlçenin Kale mahallesinde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Baba Muhittin Çiçeklidağ, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için sabahtan akşama kadar inşaatta çalışırken, işten eve geldiğinde de çocuklarıyla beraber mutfağa geçerek yemek pişiriyor, ev temizliği yaparak onlarla zaman geçiriyor. Günlük yevmiyeyle 4 çocuğunu okutmaya çalışan baba Çiçeklidağ, elinden geldiğince çocuklarını okutmak için çalışacağını belirtti.

Bir yıldır hem annelik ve hem de babalık yapıyor

Bir yıl önce eşini beyin tümörü hastalığından kaybettiğini belirten Muhittin Çiçeklidağ, ''Çocuklarım kendilerini yalnız hissetmesinler, üzülmesinler diye işten eve geldiğimde onlarla birlikte yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum, yani ev işi ne varsa beraber yapıyoruz. Ne yapalım kaderimizde bu varmış ve bunu yaşamak zorundayız” dedi



''Çocuklarımı okutacağım''

Maddi olarak zor durumda olmasına rağmen çocuklarını okutmak için mücadele vereceğini söyleyen Baba Çiçeklidağ, ”Çocuklarımın dördü de okula gidiyor, 2 kız 2 oğlan. İnşaat işinde çalışıp onları okutuyorum. Sonuçta annelerini kaybetmişler, çocuklar mutsuz, huzursuzlar, üzülüyorlar. Bende bunlara yardımcı olmaya çalışıyorum, onlara elimden geldiğince neşe vermeye çalışıyorum, zaman geçiriyorum ki çok fazla hüzünlenmesinler, annelerinin yokluğuna üzülmesinler'' şeklinde konuştu.

Evlenmeyi düşünmedim

Halen 46 yaşında olmasına rağmen çocukları için evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Baba Çiçeklidağ, ''Evlenmeyi hiç düşünmedim, niye düşünmedim diye soracak olursanız, çocuklarım için düşünmedim. Çocuklarıma bakacak, annelik yapacak bir kadının var olduğunu sanmıyorum. Olsa da bunun gibi birini bulma şansımız yok, şansımız olsaydı hanımım genç yaşta ölmezdi. 2 yıl hanımı hastane hastane gezdirdim ama maalesef o amansız hastalıktan kurtulamadı ve vefat etti. Ben bir yıldır çocuklarım için hem anneyim hem babayım ve buna devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Siverek Mehmet Ragıp Karcı Kız İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıfa giden çocuklardan Suna Çiçeklidağ, ''Babamızı çok seviyoruz, babamız bir yıldır, annemizi kaybettikten sonra bize hem annelik yaptı hem de babalık yapıyor. Biz babamızla gurur duyuyoruz. Babamız olmazsa zaten yaşayamayız. Babamız mutfakta bize yardım ediyor, ev işlerinde yardım ediyor, işten geldiğinde yorgun olduğu halde yine bize yardım ediyor, bize destek oluyor” diye konuştu

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