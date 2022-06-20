Ceylanpınar Kadın Destek Merkezine yoğun ilgi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar Kadın Destek Merkezinde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Atık malzemelerin yeniden geri dönüşüme kazandırıldığı merkezde eğitim alan kadınlar, aynı zamanda aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar ilçesinde kadınların hizmetine sunulan Kadın Destek merkezindeki dikiş ve el sanatları kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkeze gelen kadınlara buradaki uzman eğitmenler tarafından kurs veriliyor. Kurslara katılan kadınlar el becerilerine göre sınıflarda el sanatları çalışmasına katılıyor. Atık malzemelerin yeniden geri dönüşüme kazandırıldığı merkezde eğitim alan kadınlar, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyor. Merkezdeki kurslara katılan kadınlar, atık malzemelerle el işi ürünler elde ettiklerini ve atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

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