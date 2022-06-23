Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, F.K.’nin kullandığı 66 LS 982 plakalı otomobil, SiverekViranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Şarampolde duran otomobilin sürücü ile H.A., A.T., Ö.H.T., S.A., A.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.