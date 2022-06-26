Sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için seferber oldular Toplu sünnet töreninden firar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için seferber oldular Toplu sünnet töreninden firar kamerada

İHA

Sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için seferber oldular Toplu sünnet töreninden firar kamerada

Şanlıurfa’da yüzlerce çocuğun sünnet edildiği toplu sünnet töreninde sünnet sırası gelen bir çocuk sünnet olmamak için salondan kaçtı. Gülümseten o anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu.
Şanlıurfa’da hayırsever bir iş adamı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreninde bu yıl da yüzlerce çocuk sünnet edildi. Sünnet sırası gelen bir çocuğun salondan kaçması törende renkli anlara sahne oldu. O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu.

Sünnet olmamak için durmadan koştu
Sünnet olmamak için törenden kaçan çocuk törenin gerçekleştirildiği taziye evi önünde dakikalarca koştu. Annesi babası ile diğer yakınlarının uzun süre kovaladığı çocuğun sünnet olmamak için törenden kaçması saniye saniye amatör bir kameraya yansıdı. O anlarda çocuğun kendisini yakalamak için uğraşan yakınlarını bir bir atlatması gülümsetti.
Töreni organize eden Abdulkadir Karakuş, sünnet törenini 10 yıldır geleneksel olarak düzenlediklerini belirtti. Yüzlerce çocuğu sünnet ettirerek ailelerini mutlu ettiklerini aktaran Karakuş, ailelerin hayırsever iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Koku'nun İzinde Mezopotamya Sergisi' Şanlıurfa'da açıldı 
YEREL HABERLER 'Koku'nun İzinde Mezopotamya Sergisi' Şanlıurfa'da ...
Şanlıurfa’da piyano resitali
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da piyano resitali
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışması başladı
YEREL HABERLER Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışması başladı
Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret
YEREL HABERLER Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret
Suriye sınırında "Lavanta Tarla'' günleri
YEREL HABERLER Suriye sınırında "Lavanta Tarla'' günleri
Şanlıurfa’da iki metrelik yılanların dansı kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki metrelik yılanların dansı kamerada
Şanlıurfa’da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ...
YPG üyesi terörist Şanlıurfa’da yakalandı
YEREL HABERLER YPG üyesi terörist Şanlıurfa’da yakalandı
Güney Kore'den Başkan Beyazgül’e “Çevre Lideri'' ödülü
YEREL HABERLER Güney Kore'den Başkan Beyazgül’e “Çevre Lideri'' ...
Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan ...
Temizlik işçisi yerde bulduğu 3 bin euroyu sahibine teslim etti Parasına kavuşan vatandaş temizlik işçisine sarılarak teşekkür etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi yerde bulduğu 3 bin euroyu sahibine ...
Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye
YEREL HABERLER Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği ...
Şanlıurfa’da fıstık üreticileri baklavacılara ateş püskürdü Fıstık üreticileri: “Fıstık fiyatı 400 lira değil, 150 liradır” Baklavacıların fıstık restine üreticiden açıklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da fıstık üreticileri baklavacılara ateş ...
Haliliye sokakları yenileniyor
YEREL HABERLER Haliliye sokakları yenileniyor
Birecik'te çelik hasırlı beton yol uygulaması
YEREL HABERLER Birecik'te çelik hasırlı beton yol uygulaması
Karaköprü’de sağlık ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Karaköprü’de sağlık ve hijyen denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.