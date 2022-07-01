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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da hobi bahçesi törenle açıldı

İHA

Şanlıurfa’da hobi bahçesi törenle açıldı

Şanlıurfa’da yaşlı vatandaşların daha güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla 20 bin metrekare alan içerisine yapılan hobi bahçesinin açılışı gerçekleşti.
Cumhuriyet Tesisleri'nin yanı başında yapımı tamamlanan hobi bahçesinin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, STK temsilcileri, muhtarlar ve hobi bahçesinin yeni sakinleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’nın yıldızının giderek parladığını ve kentin adının dünya gündeminde olduğunu ifade ederek başarının asla tesadüf olmadığını söyledi.
Beyazgül, “Benim de dünyada dikili bir ağacım olsun diye düşünen vatandaşlarımız için şehrin merkezinde yeşille iç içe bir alan temin ettik. Çalıştık ve Hobi bahçemizi oluşturduk. Hobi bahçelerimizin yeni sahipleri gelmeden her şeyi hazır hale getirdik. Burada bulunan ağaçlarımızı koruduk. Yeni fidanlarımızı da toprakla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

"Engelli, şehit ve gazi yakınlarımızdan aidat almayacağız"
Hobi bahçelerinin dağılımı ile ilgili bilgiler de aktaran Başkan Beyazgül, ”Hobi bahçelerinden 122 tanesini 65 yaş üstü vatandaşlara vereceğiz. 15 adet şehit yakınlarımıza, 10 adet gazi yakınlarına, 10 adet de engelli bireylerimiz için ayırdık. 100 metrekare olan hobi evlerimiz için 200 TL, 150 metrekare olan hobi evlerimiz için de 300 TL aidat belirledik. Şehit, gazi yakını ve engelli bireylerimizden aidat almayacağız. Vatandaşlarımız kendi yetiştirdikleri ürünleri toplamanın sevincini yaşayacaklar. Şanlıurfa’nın güzel bir alanı oldu. Hem bir piknik alanı hem bir dinlenme alanı hem de komşuluk ilişkilerinin oluşacağı bir alan oldu. Hobi bahçesi içerisinde bulunan evlerin bahçesine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında yetiştirilen sebze fidelerini ektiklerini ifade eden Beyazgül, “Hobi bahçelerimizin yeni sahipleri gelmeden 12 bin adet domates fidesi, 15 bin adet patlıcan fidesi, 27 bin adet Urfa isotu fidesi, 5 bin adet salatalık fidesini biz ektirdik. Onlar gelince her şey hazır olsun dedik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Söz verdiklerimizi birer birer yerine getiriyoruz. Bunun yanında söz vermediklerimizi de yaparak Şanlıurfalı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Belediye Başkanı olmadan evvel halkımızın talebi neyse bizim de projemiz odur demiştik. Halkımız talep ediyor biz de o projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Balık tutmayı da öğretiyoruz balık yemeyi de"
Geçtiğimiz günlerde verdiği konut müjdesi ile ilgili de konuşan Beyazgül, bu konut hamlesinin devamının da geleceğini ifade etti. Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını, kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Şanlıurfa’nın ulaşım sorununu da Abide Kavşağı projesiyle büyük ölçüde çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Beyazgül, "Bir yandan fabrikalar inşa ederek balık tutmayı öğretiyoruz, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Başkanımız hobi bahçelerini ince düşünerek tasarlamış"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa’da göreve başladığı günden bu yana açılışlara katıldığını belirterek, kentte adeta hasat dönemine denk geldiğini söyledi. Vali Ayhan, Başkan Beyazgül’ün şehrin göbeğinde engelli, yaşlı şehit ve gazi yakınlarını da düşünerek hobi bahçelerini şehre kazandırmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, emeklerinden ötürü teşekkür etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin Haliliye ilçemizdeki alanı hobi bahçesine dönüştürerek yaşlılarımızı da düşünüp hizmete sunması önemlidir. Eli öpülesi ninelerimiz, dedelerimiz ve diğer talihlilerimiz burayı daha da güzelleştirecektir” diye konuştu.
100 ve 150 metrekare alanda yapılan 180 hobi bahçesinin kura çekimi yapıldı. Yapılan kurada ilk etapta engelli bireylere verilecek 10 adet hobi evi için ilk kurayı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan çekti. Kurada 10 engelli birey hobi evlerinin asil kazananı olurken, 10 kişi de yedek talihli olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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