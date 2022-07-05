Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Halil A.'nın kullandığı 41 F 0828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Abdurrahman A. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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