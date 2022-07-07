Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ZT 939 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sekine Kılıç, Mehmet Kılıç, Kübra Kılıç ve İrem Kılıç yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-07 11:54:53



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