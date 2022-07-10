İhtiyaç sahipleri için 85 kurbanlık kesildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki iyilik merkezi tarafından kurban alamayan aileler için 85 kurban kesilirken, ihtiyaç sahibi çocuklara ise kıyafet alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un yönlendirmesiyle, “Bu bayram onlar için kurban olsun” kampanyası düzenleyen Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, bayram öncesi yüzlerce çocuğu bayramlık elbise alarak sevindirdi. Bayramın ilk günü ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 85 küçükbaş kurbanlık kesimi yapan İyilik Merkezi, binden fazla ailenin evine et ulaştırdı.

Aileler de kurbanlıkları tek tek paketleyerek evlerine kadar götüren İyilik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.