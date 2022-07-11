Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde SiverekŞanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut Küçükçay yönetimindeki 34 EP 0742 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şeyhmus Çakmak'ın kullandığı 63 EN 882 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Mehmet SEZGİN
2022-07-11 00:04:19
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