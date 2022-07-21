Şanlıurfa’da 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa’da 8 farklı suç kaydı ve 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kasten adam yaralama suçunun da bulunduğu 8 farklı suç kaydı bulunan Halit K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın izine ulaşan ekipler, 3 ay boyunca takip etti. Saklandığı adresi belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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