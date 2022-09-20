Kameradaki motosiklet hırsızlığı şüphelileri aranıyor



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da park halindeki bir motosikletin direksiyon kilidini kırarak çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada çalışan Doğan Arslan, iş yeri önüne park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca polise başvurdu. İhbarla olay yerine geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede motosikletin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Polis, motosiklet kiliidini kırarak çalan ve eşkali belirlenen 2 şüphelinin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-20 13:14:29



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