Şanlıurfa'da 300 polis ile dron destekli uygulama: 25 gözaltı

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 300 polisle yapılan dron destekli uygulamada, 6 bin 500 kişi kimlik kontrolünden geçirildi, aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, 40 ekip ve 300 personelle kentin işlek bölgelerinde asayiş uygulaması yaptı. İş yerlerinin denetlendiği, 6 bin 500 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulama, havadan da dronla takip edildi. Gece boyu yapılan denetimlerde; 1 kilo 770 gram esrar ve 15 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Kurallara uymayan 15 sürücüye ceza kesildi, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli ise yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-09-24 11:19:13
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