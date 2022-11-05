Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Melisa da hayatını kaybetti



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA'da, alışverişten dönerken TIR'la kafa kafaya çarpışan otomobilde anne ve babası ölen ağır yaralı Melisa Kızılkaya (6) da tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 21'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Suruç´tan Şanlıurfa´ya giden Mehmet Armaş'ın (44) kullandığı pamuk yüklü 63 VM 513 plakalı TIR, alışverişten dönen Mehmet Kızılkaya (60) yönetimindeki 27 ZB 261 plakalı otomobil ile Koçören Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tavanı yırtılan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Kızılkaya ile eşi Selvi Kızılkaya'nın (40) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin ağır yaralı kızları Melisa ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden çiftçi Mehmet, eşi Selvi ve kızları Melisa Kızılkaya'nın cenazeleri, adli tıp kurumu morgunda tamamlanan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitiren Kızılkaya ailesi fertleri, Suruç ilçesine bağlı Yalpi Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Armaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-05 13:25:53



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