Şanlıurfaspor - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 1-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Levent Yurt
ŞANLIURFASPOR: Aydın Cumali, Kemal Rüzgar, Bünyamin (Dk. 64 Mustafa Ethem), Şahin (Dk. 77 Enes Olgun), Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 77 İbrahim Sürgülü), Mert Çapar (Dk. 55 Behlül), Barış
ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR: Fatih Kamil, Mert Caymaz, Tolga (Dk. 71 Kerem), Volkan (Dk. 46 Furkan Işıkdemir), Furkan Yaman, Melik (Dk. 46 Mustafa Acun), Ömer, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 78 Yusuf), Ferhat, Osman
GOLLER: Dk. 22 Kemal Rüzgar, (Şanlıurfaspor) Dk. 51 Furkan Yaman (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)
SARI KARTLAR: Kemal Rüzgar, Barış, Mehmet Yiğit, (Şanlıurfaspor) Mert Caymaz, (Arnavutköy Belediye Gençlik ve spor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 13´üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediye Gençlik ve spor´u 1-1 berabere kaldı.
22'inci dakikada Bünyamin´in pasında kale önünde topla buluşan Kemal Rüzgar topa sert vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
51´inci dakikada Mert´in pasında kale önünde topu alan Furkan Yaman, topa güzel kafa vuruşla topu filelere buluşturdu: 1-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-11-05 16:12:06
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